Під час протестів на підтримку Навального в Росії затримали понад 1,2 тисячі осіб

В Росії на акціях протесту прихильників російського опозиціонера Олексія Навального затримали понад 1,2 тисячі осіб.

Про це повідомляє "ОВС-інфо".

Станом на 23:00 за київським часом правоохоронці в Росії на акціях на підтримку Олексія Навального затримали 1226 осіб. Найбільше затримали людей у Санкт-Петербурзі. Там заарештували 493 учасників протесту. Також в Уфі - 91 особу затримали, в Сочі - 51, у Воронежі - 46, в Казані - 41, в Кемерово - 36, в Барнаулі - 33. У Москві на цю мить затримано 23 учасники протестів.

У більшості міст повідомляється про затримання від одного-двох до кількох десятків людей. Серед звинувачень, які висувають російські правоохоронці, організація мітингів і використання нецензурної лайки в громадських місцях.

Нагадаємо, 21 квітня по всій Росії люди вийшли на акції в підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який оголосив голодування у відповідь на відмову в медичній допомозі.

Як відомо, російського опозиційного політика Олексія Навального відправили у колонію на 3,5 роки.

Крім того, західні політики та організації відреагували на ув'язнення російського політика Олексія Навального і вимагають його негайного звільнення.

Нагадаємо, під час звернення до Ради Федерації президент Росії Володимир Путін заявив, що організатори будь-яких провокацій проти РФ пошкодують про це "так, як давно ні про що не шкодували".