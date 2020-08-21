Пєсков прокоментував імовірне транспортування Навального в Німеччину

Представники російського опозиціонера Олексія Навального офіційно не зверталися у Кремль із проханням про його транспортування до Німеччини. Однак в уряді Росії знають, що про це були повідомлення в соцмережах, сказав 21 серпня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомила "Медуза".

У таких питаннях зайва бюрократія не потрібна, сказав він, і уточнив, що в Омськ прилетів літак із лікарями з Німеччини. Російські лікарі запросили їх побувати в лікарні, взяти участь у консиліумі, дістати всю інформацію про методи лікування та аналізи Навального.

Поїхали німці чи ні, невідомо, але російські лікарі перебувають із ними в повному контакті, зазначив прессекретар Кремля.

На думку лікаря Навального, до кінця не відомо, що стало причиною госпіталізації опозиціонера, тому його перевезення повітрям поки неможливе, сказав Пєсков. І додав, що аналізи досі нічого не виявили. Якийсь набір речовин, які могли стати причиною для отруєння, нібито відкинули, але це не остаточна відповідь, заявив він.

На запитання, чи втручалася влада, щоб перешкодити транспортуванню Навального в Німеччину, Пєсков відповів, що адміністрація президента ніяк не втручається в ці питання, оскільки Кремль не займається питаннями лікування пацієнтів.

Уранці 20 серпня літак, яким Навальний летів із Томська в Москву, екстрено сів в Омську через імовірне отруєння політика. У команді опозиціонера вважають, що в чай йому підмішали токсичну речовину.

Житель Томська Павло Лебедєв оприлюднив відео з літака, на якому чутно, як опозиціонер кричить від болю.

Навальний перебуває в токсикореанімації лікарні швидкої медичної допомоги No1 в Омську без свідомості, він у важкому стані, його під'єднали до апарата штучної вентиляції легенів.

ЗМІ називали попередній діагноз опозиціонера: гостре отруєння невстановленим психодислептиком.

12 серпня в аеропорт Омська прилетів літак, який був готовий доправити Навального на лікування до Німеччини, проте російські лікарі після консиліуму відмовилися відпускати політика нібито через його нестабільний стан.

Цього дня головний лікар омської лікарні швидкої допомоги No1 Олександр Мураховський заявив, що основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин.

Раніше він повідомив, що медики відпрацьовують п'ять імовірних діагнозів російського опозиціонера.