Пєсков висловився про ймовірність вторгнення Росії в Херсонську область

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає "абсолютною нісенітницею" заяви про ймовірність вторгнення РФ у південні регіони України, зокрема - у Херсонську область. Про це він сказав журналістам 6 липня, повідомив "Інтерфакс".

На думку Пєскова, такі заяви є "штучним нагнітанням антиросійської істерії" в Україні і "жодним чином не сприяють врегулюванню ситуації на південному сході" країни.

У червні 2020 року колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал- лейтенант у відставці Бен Годжес висловлював припущення, що у вересні, коли будуть проводити масштабні військові навчання "Кавказ-2020", Росія може вторгнутися в Херсонську область для захоплення дамби і розв'язання проблеми з водопостачанням окупованого Криму. Водночас в липневому інтерв'ю він висловив думку, що РФ може спробувати захопити Одесу.

Командувач Військово-морських сила України контр-адмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю, опублікованому на початку липня, не відкинув спроб російських військ прорватися із Криму на південь Херсонської області, щоб дати можливість пустити воду із Дніпра в Північно-Кримський канал.