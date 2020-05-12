Після скасування карантину в країнах спостерігаються нові стрибки захворювань - ВООЗ

Після скасування карантинних обмежень в таких країнах як Німеччина, Південна Корея та Китай зафіксовано нові спалахи коронавірусної хвороби. Про це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передає CNN.

"У вихідні ми побачили ознаки викликів, які можуть бути попереду. В Південній Кореї бари і клуби були закриті, оскільки підтверджений випадок (коронавірусу - ред.) привів до необхідності відстежити велику кількість контактів, - сказав Гебреєсус. - Німеччина також повідомила про збільшення випадків після зняття обмежень. На щастя, в усіх трьох країнах є системи для виявлення (заражених - ред.) і реагування на спалахи".

Напередодні агенція Yonhap писала про виявлення нових інфікувань у Сеулі та на околицях. Щонайменше 101 людина заразилися в регіоні після відвідин місцевих нічних клубів. Причиною стало те, що в усіх розважальних закладах напередодні побував 29-річний чоловік, який на той момент вже був інфікований.

Всесвітня організація охорони здоров'я випустила рекомендації, яких потрібно дотримуватися, аби уникнути повторних спалахів при виході з карантинних обмежень.

"ВООЗ тісно співпрацює з урядами, щоб забезпечити збереження ключових заходів охорони здоров'я для вирішення проблеми зняття обмежень. Поки не буде вакцини, всебічний пакет заходів - це наш найефективніший інструмент для подолання (COVID-19 - ред.)", - наголосив Гебреєсус.

Нагадаємо, 26 квітня у лікарнях китайського міста Ухань, який став першим епіцентром коронавірусу ще у грудні, повідомили, що більше немає пацієнтів з діагнозом COVID-19. Результат досягнули наполегливими зусиллями медичних працівників у Ухані та тих, хто був направлений на допомогу в боротьбі з вірусом з усієї країни.

Крім цього, в китайському містечку Ухань, яке прийнято вважати епіцентром розповсюдження пандемії коронавірусу, після проведення повторних підрахунків кількість померлих від інфекції виявилася більшою на 1 290 осіб і таким чином зросла до 3 869 випадків.

Раніше Міністерство закордонних справ Китаю назвало "бездоказовою" версію про поширення коронавірусу з лабораторії в Ухані.

Нагадаємо, телеканал Fox News оприлюднив інформацію, нібито першою людиною, з якої почався коронавірус, виявився працівник лабораторії Інституту вірусології, який знаходиться в Ухані. Як відомо, саме це місто стало епіцентром розповсюдження інфекції.

На телеканалі стверджують, що саме тоді лабораторія повинна була показати результати досліджень в галузі вірусології.

У лютому експерти Китайської академії наук повідомили, що "нульовий пацієнт" був інфікований на одному з ринків в Ухані. Існує ймовірність, що це сталося в листопаді чи на початку грудня минулого року. За матеріалами CNN, Yonhap News Agency