Після суперечок із Путіним Лукашенко відмовився називати Росію братньою державою

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився називати Росію братньою державою, бо відносини двох країн стали сприйматися по-іншому.

Про це він заявив на нараді з актуальних питань співробітництва з Москвою, передає РБК.

На нараді Лукашенко зазначив, що Росія - ключовий зовнішній партнер для Білорусі.

"Я вже не кажу братською державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається, - сказав президент. - Нібито прийшли нові люди, для яких це поняття неприйнятне. Що ж, будемо партнерами".

"І на Вищому державному раді, і на союзному Радміні, і в двосторонньому форматі підписані багато угоди. На жаль, як я часто говорю, вони не всі виконуються", - зазначив Лукашенко.

Він також відзначив, що Росія відкинула всі пропозиції Білорусі щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр. За словами Лукашенка, на майбутніх переговорах в Москві сторони повинні відповісти "на питання, чому ухвалене двома президентами рішення не було виконано в цьому році".

Мінськ намагається отримати від Москви компенсацію за податковий маневр в нафтовій сфері: влада Білорусі заявляли про суми понад $ 300 млн. Перший віце-прем'єр, міністр фінансів Росії Антон Силуанов стверджує, що Кремль ніяких обіцянок Білорусі не давав.

Нагадаємо, під час засідання Вищої Євразійської економічної ради 6 грудня у Санкт-Петербурзі Лукашенко влаштував публічну суперечку з Путіним. Він заявив, що умови щодо постачання газу його країні гірші, ніж у Німеччини, хоча Росія для Білорусі - основний економічний партнер. Після того, російські телеканали показали заяву Лукашенка, що йому нібито довелося просити вибачення в російського президента Володимира Путіна за цю суперечку. Лукашенко звинуватив російські ЗМІ у перекручуванні його слів і заявив, що так вибачатись було б нижче власної гідності.