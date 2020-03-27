Північна Македонія вступила в НАТО

Північна Македонія офіційно вступила в НАТО і стала 30-м членом Північноатлантичного союзу, інформує Радіо Свобода.

Усі формальності з її вступом завершилися з передачею на зберігання до Державного департаменту США в Вашингтоні документа про приєднання.

«Тепер Північна Македонія стала членом родини НАТО з тридцяти держав і майже мільярда людей», – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

У штаб-квартирі Північноатлантичного союзу в Брюсселі урочисте підняття прапора Північної Македонії призначене на 30 березня.

Союз НАТО підписав протокол про вступ Північної Македонії в лютому 2019 року. Відтоді його ратифікували парламенти всіх 29 дотеперішніх країн-членів.

24 березня Європейський союз схвалив початок переговорів про членство з Північною Македонією, а також із Албанією.