"Північний потік-2": Німеччина розглядає можливість відповідних санкцій проти США

Уряд Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель розглядає можливість координованої відповіді Євросоюзу на додаткові санкції США. Варіант розглядають на той випадок, якщо президент США Дональд Трамп введе додаткові санкції проти учасників будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Про це пише Deutsche Welle.

Згідно з внутрішнім документом Міністерства економіки та енергетики ФРН, йдеться, що нові заходи Вашингтона можуть сильно вдарити по німецьким і європейським компаніям, банкам, а також урядовим організаціям.

За словами німецьких офіційних осіб, пряме втручання Сполучених Штатів у енергетичні інтереси ЄС може спричинити за собою колективний відповідь країн Євросоюзу.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що скоротить чисельність американських військ у Німеччині, оскільки вона підтримує будівництво газопроводу з Росією.

Нагадаємо, 4 червня в Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік - 2".

Однак у німецької урядової коаліції розкритикували намір США вести нові санкції проти "Північного потоку-2".