"Північний потік- 2" створює три загрози для Європи

Україну неодноразово розчаровували західні угоди, що обіцяють гарантії безпеки. Отже, запевнення Німеччини та США підтримувати Україну, незважаючи на просування "Північного потоку-2", звучать як порожні обіцянки.

Підозри українців, що Джо Байден стане «Обамою-2», виправдалися після того, як президент США погодився зняти санкції і більше не виступав проти завершення будівництва «Північного потоку-2». Сидячи із чаркою горілки, російський президент і його товариші, мабуть, сміються над «червоними лініями» Байдена через кібер-війну, згадуючи безсилі «червоні лінії» Обами в Сирії.

У Обами була погана репутація в Україні з двох причин, пише Тарас Кузьо в National Interest.

Перша - його пасивність навесні 2014 року, коли Росія вторглась і анексувала Крим і розпочала гібридну військову агресію на сході і півдні України. Друга - Обама наклав вето на постачання Україні оборонної військової техніки, хоча таке постачання підтримали республіканці та демократи в обох палатах Конгресу.

Кульмінацією цього стало відчуття зради в Україні, оскільки Сполучені Штати та Великобританія, яка також були пасивною навесні 2014 року, були гарантами Будапештського меморандуму. Підписавши його в 1994 році, Україна отримала запевнення в безпеці (яку українці помилково прийняли за «гарантії безпеки») в обмін на відмову від третього за величиною в світі запасу ядерної зброї.

Багато українців вважають, що Будапештський меморандум був шахрайством, і, оскільки Росія, третій гарант, анексувала українську територію і знаходиться в стані війни з Україною, країна не повинна була відмовлятися від своєї ядерної зброї.

Після того як Лівія погодилася відмовитися від ядерної зброї в 2003 році, Захід організував зміну режиму, що призвело до вбивства Муаммара аль-Каддафі в 2011 році. Тому викликає подив, чому західні політики не можуть зрозуміти, чому Північна Корея не бажає наслідувати приклад України і Лівії в справі скорочення арсеналів ядерної зброї.

Будапештський меморандум був нікчемним клаптиком паперу в 2014 році, а «гарантії», запропоновані Німеччиною і США по «Північному потоку-2», стануть незначним папірцем в разі ескалації російсько-української війни. Не можу знайти жодного високопоставленого українського чиновника або політика, який би вірив в «гарантії», якими нібито загрожують Німеччина і США, якщо Росія буде використовувати енергоносії як зброю проти України.

Українці не довіряли Обамі і вважають, що Байден продовжує йти по його стопах. Тим часом, Київ завжди з недовірою ставився до готовності Німеччини бути Putinversteher'ом («тим, хто розуміє Путіна»). Десять років тому колишній голова Ради національної безпеки і оборони Володимир Горбулін сказав в посольстві США в Києві: «В Києві два російських посольства, але одне говорить німецькою».

З точки зору України, а також східноєвропейських і балтійських членів НАТО, газопровід «Північний потік-2» створює три загрози для європейської безпеки.

Перша - він підсилює цинічну думку Росії про те, що всі мають свою ціну, в даному випадку західноєвропейські політичні лідери. Колишній співробітник східнонімецької Штазі Маттіас Варніг є керуючим директором компанії NordStream AG, а колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер є головою Ради директорів.

Найбільшим експортом Росії вже давно є корупція, а не енергоносії, і Кремль досяг успіху в стратегічному використанні корупції для покупки впливу, особливо в Західній Європі. Саме тому столицю Великобританії прозвали «Лондонград» або «Москвою на Темзі».

Друга загроза полягає в тому, що «Північний потік-2» збільшить приплив грошей в російський бюджет, що неминуче призведе до збільшення оборонного бюджету. Це, як вказує есе президента Росії Владіміра Путіна про «єдність» росіян і українців, посилить загрозу національній безпеці України та інших сусідів Росії.

Третє - російський режим при Путіні поважає тільки силу, і, дивлячись на Захід з позиції Кремля, бачить тільки слабкість. У Західній Європі і США немає сильних лідерів, які мали б політичну волю протистояти імперським амбіціям Росії і її любові до гібридних війн.

National Interest

https://nationalinterest.org/blog/buzz/nord-stream-ii-clear-threat-europe-191052