"Північний потік-2": Так Швезіг хоче перехитрити уряд США

"За інформацією Bild, управління справами землі Мекленбург-Передня Померанія під керівництвом прем'єр-міністра Мануели Швезіг спішно працює над інструментом для обходу чинних і майбутніх в січні санкцій США щодо проєкту газопроводу "Північний потік-2".

"Для цієї мети найближчими днями планується заснувати" Фонд захисту клімату Мекленбурга-Передньої Померанії "Це трюк, бо, за інформацією Bild, уявний фонд захисту клімату незабаром після свого заснування повинен буде визнати майже готовий російський газопровід" найважливішим елементом для захисту навколишнього середовища Мекленбурга-Передньої Померанії" і докласти всіх зусиль для доведення проєкту до кінця".

"Як розповів Bild інсайдер, для цього фонд заснує підприємство, продукція і послуги якого будуть використовуватися виключно для завершення будівництва путінського трубопроводу", - йдеться в публікації.

"Хитрість полягає в тому, що знаходяться під загрозою американських санкцій німецькі компанії надаватимуть свої послуги фонду і його підприємству, які потім своєю чергою будуть надавати їх росіянам. Таким чином, формально жодна з компаній не буде взаємодіяти з "Північним потоком-2", санкції не будуть введені, а російський державний проєкт зможе бути завершений", - пояснює видання.

Як пише Bild, журналісти звернулися з питаннями о "підозрілому фонді" в відповідальне міністерство енергетики, інфраструктури та цифровізації у Шверіні, однак там відмовилися коментувати ситуацію.