Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию по вторжению Турции в Сирию

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой негативно оценила вывод американского военного контингента с севера Сирии.

В резолюции, опубликованной на сайте Конгресса, высказывается негативная оценка решения администрации США "прекратить усилия, направленные на предотвращение военной операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии.

Резолюцию внесли депутаты от обеих партий, которые возглавляют комитет по иностранным делам Палаты представителей.

Ранее Совет ЕС по иностранным делам, обнародовал резолюцию, в которой призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии. Также прозвучала просьба о выведении войск из страны.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале операции "Источник мира" в Сирии. Целью военных действий провозглашено возвращение находящихся в Турции сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сохранить территориальную целостность Сирии и направить силы против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористов ИГ.

Также стало известно, что Турция намерена решительно отвечать на любые санкции США из-за операции в Сирии.