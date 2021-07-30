Палата представників США схвалила проєкт, що передбачає збільшення допомоги Україні - посольство

Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Державного департаменту США у 2022 році, який в тому числі передбачає збільшення розміру допомоги Україні та містить поправку щодо санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це повідомило посольство України в США на офіційній сторінці.

На різні програми для України передбачено понад 480 млн доларів, у тому числі 125 млн - на безпекову допомогу.

"Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше 481,5 мільйонів доларів, що на 28,5 млн більше, ніж у поточному році. Із зазначеного кошторису 125 мільйонів доларів будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 млн більше, ніж у 2021 році", - зазначає посольство.

Далі проєкт має бути розглянутий і схвалений у Сенаті, а після цього - підписаний президентом США.

Раніше у червні Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги для України обсягом $150 млн у рамках Ініціативи з допомоги задля безпеки України (USAI). Він включає навчання, консультаційну підтримку і надання озброєння та має допомогти Україні захищатися і підвищувати сумісність своїх сил із НАТО.

Серед іншого, Україна в рамках нього має отримати протиартилерійські радари та системи для боротьби з ворожими безпілотниками.