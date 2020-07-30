Палата представників США вивчить інформацію про іноземне втручання у вибори

Члени комітету Палати представників США з розвідки проголосували за те, щоб всі члени нижньої палати Конгресу отримали доступ до секретної інформації, яка свідчить про "узгоджену кампанію іноземного втручання" у намічені на листопад президентські вибори, пише у середу The Hill.

"Оскільки брифінг ФБР для Конгресу не відбувся, понад два десятки його членів запросили доступ до секретного додатка до нашого листа від 13 липня, в якому розглядаються конкретні, особливі й тривожні повідомлення...", - заявив голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф.

Голова комітету з розвідки згадав і так зване втручання Росії у виборчу кампанію 2016 року.

"Ми не маємо допустити проведення чергових президентських виборів, затьмарених іноземним втручанням, коли ми можемо зробити більше, щоб уникнути цього, стримати це і викрити для народу Америки", - сказав він.

Питання іноземного втручання у виборах становить безпосередній інтерес не лише для комітету Палати представників, а й для Сенату.

В середині липня впливові представники Демократичної партії США, зокрема спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер сенатської меншості Чак Шумер, звернулися до ФБР із проханням негайно провести брифінг на тему про іноземне втручання у вибори в США.

У поширеному раніше листі на ім'я директора ФБР Крістофера Рея вони повідомили, що обізнані "про конкретні серйозні загрози виборам президента і до конгресу, які відбудуться 3 листопада".

За їхніми словами, через природу загроз, було необхідно, щоб ФБР до кінця липня провело секретний брифінг, присвячений загрозам стосовно всіх членів конгресу.

В американському розвідспівтоваристві неодноразово звучали думки про наявність ознак, що вказують на зусилля із втручання у виборчу кампанію за допомогою вкидань дезінформації через соцмережі з Ірану, Китаю та Росії.

