Палата представників США запровадила нові санкції проти "Північного потоку-2"

Нижня палата Конгресу Сполучених Штатів схвалила закон, який передбачає нові санкції проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Укрінформ.

Також санкції запровадять проти другої нитки "Турецького потоку".

Рішення підтримали 295 конгресменів, у тому числі представників Республіканської партії, проти висловилися 125 законодавців.

Оборонний бюджет США, передбачений законопроєктом у 2021 фінансовому році, становить $740,5 млрд.

Перед загальним голосуванням оборонного бюджету США на 2021 рік Палата представників схвалила поправку з новими санкціями проти компаній, причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Помпео попередив партнерів "Північного потоку-2" про наслідки співпраці з проєктом.

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