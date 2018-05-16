Палестина отозвала послов из стран ЕС из-за открытия посольства США в Иерусалиме

Министерство иностранных дел Палестины отозвал своих послов в четырех европейских странах, в знак протеста против участия дипломатов этих стран в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, об этом сообщает The Associated Press.

Палестинское министерство отозвало послов в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии для проведения консультаций.

Палестинцы заявили, что они считают участие дипломатов европейских стран в открытии посольства США "серьезным нарушением международного права".

Европейский Союз официально высказался против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Но четыре европейские страны нарушили политику ЕС и приняли участие в церемонии.

Напомним, руководство Турции распорядилось, чтобы посол Израиля покинул страну после того, как израильские силы убили 60 палестинцев во время протестов на границе с сектором Газа, которые вспыхнули после открытия посольства США в Иерусалиме. Анкара стала одним из самых громких критиков жесткой израильской реакции на протесты палестинцев. Она отозвала своих послов из Тель-Авива и Вашингтона, призвав мусульманские страны провести экстренное совещание в пятницу.

Открытие американского посольства в Иерусалиме вызвало беспорядки. Протесты начались за несколько часов до официальной церемонии открытия посольства США, посвященной спорному решению президента США Дональда Трампа о переносе дипломатического ведомства из Тель-Авива в Иерусалим.

Как сообщалось, Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. В среду, 6 декабря, американский президент поручил Государственному департаменту начать работу по переносу посольства из Тель- Авива в Иерусалим.

13 декабря Организация Исламского сотрудничества (ОИС), в которую входят 57 стран мусульманского мира на внеочередном саммите в Стамбуле решила признать Восточный Иерусалим столицей Палестины. Это решение является ответом на недавнее признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима как "неделимой" столицы Израиля.

По материалам: The Associated Press