Палестинское движение ХАМАС отказалось от планов уничтожения Израиля - Reuters

В распоряжении агентства Reuters оказался документ о новых принципах политики радикальной палестинской группировки ХАМАС по отношению к Израилю.

ХАМАС больше не требует уничтожения Израиля, но и не признает это государство Фото: EPA

Палестинское радикальное движение ХАМАС исключит из своей программы призыв к уничтожению Израиля, а также дистанцируется от египетской исламистской организации "Братья-мусульмане". Об этом со ссылкой на источники в странах Персидского залива сообщает агентство Reuters.

Концепция будет закреплена в новой политической программе движения.

Источники считают, что этот шаг может быть направлен на улучшение отношений Палестины со странами Персидского залива, Египтом и Западом.

При этом речь о признании права Израиля на существование как государства идти не будет, исчезнет лишь требование уничтожить его, добавили собеседники.

Спикер премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дэвид Кейес, реагируя на сообщение агентства, заявил, что ХАМАС "пытается обмануть мир, но у него ничего не получится".

Движение ХАМАС признано террористической организацией в Израиле, США, Европейском союзе, Канаде и Японии. Группировка контролирует сектор Газа и борется с Израилем в течение последних трех десятилетий.