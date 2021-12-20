Пандемія коронавірусу може закінчитися у 2022 році - ВООЗ

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що попри поширення штаму Омікрон пандемія COVID-19 може завершитися вже наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Наявні дані свідчать, що Омікрон передається набагато швидше, ніж Дельта. І люди, які вже вакцинувалися або перехворіли на COVID-19, з більшою ймовірністю можуть заразитися ним повторно», - заявив голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус, виступаючи на брифінгу у Женеві.

Своєю чергою провідна науковиця цієї організації Сумія Свамінатан наголосила, що головним інструментом у боротьбі з новим штамом є додаткові щеплення.

Зазначається, що під час брифінгу представники ВООЗ озвучили оптимістичний прогноз. Зокрема, фахівці організації передбачають, що з появою вакцин другого і третього поколінь та завдяки іншим інноваціям 2022 рік стане завершальним у пандемії, внаслідок якої у світі вже померли понад 5 мільйонів людей.

«Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, це завершить пандемію», - підкреслив провідний експерт ВООЗ Майк Раян.

За останніми даними, у світі виявили 275,4 млн випадків коронавірусу, померли понад 5,3 млн осіб, одужали 247,1 млн.