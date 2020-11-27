Пандемію COVID-19 може зупинити вакцинація 60-70% населення, - ВООЗ

Необхідно вакцинувати 60-70% населення планети, щоб розірвати ланцюжки поширення коронавірусу і зупинити пандемію COVID-19

Про це заявила керівниця департаменту імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я Кейт О'Брайєн на брифінгу в Женеві, передає kurier.at.

"Близько 60-70% населення повинні мати імунітет або бути вакциновані, щоб перервати ланцюжки. Але в цій ситуації необхідно враховувати здатність вакцин не тільки забезпечувати профілактичний захист, але і запобігати передачі інфекції", - заявила О'Брайєн.

За її словами, на сьогодні складно давати більш докладні прогнози.

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