Папа Римский Франциск и Путин говорили об Украине (фото)

Украина была одной из тем личной беседы Папы Римского Франциска с президентом России Владимиром Путиным. Это подтвердили в официальном сообщении Ватикана.

Кроме Украины, понтифик и его гость говорили также о ситуации в Сирии и Венесуэле. Отдельной темой была жизнь католической церкви в современной России. "Ватиканский пресс-центр информирует, что во время искренних разговоров стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, дополнительно скрепленных сегодняшним подписанием протокола о взаимопонимании", - отмечается в сообщении.

Встреча между Франциском и Путиным длилась час, как это и было запланировано. Однако президент РФ на нее опоздал: по плану, аудиенция должна была начаться в 13:00 часов, но самолет российского лидера приземлился в Риме лишь за две минуты до этого времени.

Фото: Vatican Media