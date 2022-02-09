Папа Римський назвав можливе вторгнення Росії в Україну "божевіллям"

Папа Франциск заявив, що вторгнення Росії в Україну буде "божевіллям", і висловив сподівання, що напруженість між двома країнами буде подолано за допомогою багатостороннього діалогу.

"Нумо й надалі благати Бога про мир, щоб завядки серйозному діалогу можна було подолати напруженість та загрозу війни і щоб переговори у нормандському форматі сприяли досягненню цієї мети. І не забуваймо, що війна — це божевілля", — заявив Франциск під час виступу на спільній аудієнції.

Також він подякував тим, хто 26 січня взяв участь у його Міжнародному дні молитви за мир в Україні.

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, загрозу нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія висунула низку вимог щодо так званих гарантій безпеки в США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Нагадаємо що у день молитви за Україну Папа Римський нагадав про історичні страждання країни.