Папа Римський попросив молитися за постраждалих від повеней в Україні

Папа Римський Франциск закликав католиків світу молитися за постраждалих від руйнівних повеней у західних областях України. Папа сьогодні провів недільну зустріч з вірянами.

Про це повідомляє Vatican News.

За словами понтифіка, необхідно молитися за людей, які потерпають від паводків на заході України, щоб вони відчули "господнє втішення та братню допомогу".

Крім того, на сьогоднішній проповіді Папа попросив вірян молитися за долю жителів країн Близького Сходу, які потерпають від воєн.

"Молімося за покращення трагічне становища сирійського народу та сусідніх народів, зокрема, Лівану, в контексті серйозних економічної та суспільно- політичної криз, загострених пандемією. Заохочую молитися теж і за населення Ємену, особливим чином за дітей, які страждають від дуже важкої гуманітарної кризи", - наголосив він.