Папа Римский принял Трампа в Ватикане

24 мая 2017, 10:48
 В мире Источник: Корреспондент.net (Украина)

На проведение аудиенции запланировали 20 минут.

Папа Римский принял Трампа в Ватикане

Президент США Дональд Трамп сегодня прибыл в Ватикан на аудиенцию к Папе Римскому Франциску. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Аудиенция проходит в Апостольском дворце. Ожидается, что встреча продлится 20 минут. Президента США сопровождают супруга Мелания и дочь Иванка.

Телеканал отмечает, что аудиенция проходит в непринужденной обстановке.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе Дональд Трамп отправился в свое первое зарубежное турне. Президент США уже посетил Саудовскую Аравию, а также провел переговоры в Израиле.

 

Источник: Корреспондент.net (Украина)
 
 
 