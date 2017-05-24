Папа Римский принял Трампа в Ватикане

На проведение аудиенции запланировали 20 минут.

Президент США Дональд Трамп сегодня прибыл в Ватикан на аудиенцию к Папе Римскому Франциску. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Аудиенция проходит в Апостольском дворце. Ожидается, что встреча продлится 20 минут. Президента США сопровождают супруга Мелания и дочь Иванка.

Телеканал отмечает, что аудиенция проходит в непринужденной обстановке.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе Дональд Трамп отправился в свое первое зарубежное турне. Президент США уже посетил Саудовскую Аравию, а также провел переговоры в Израиле.