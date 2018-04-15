Папа Римский прокомментировал ситуацию в Сирии и мире

Папа Франциск в связи с событиями в Сирии призвал мировых политических лидеров действовать сообща в интересах мира в Сирии и других регионах.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Я серьезно обеспокоен нынешней ситуацией в мире, где, несмотря на средства, доступные международному сообществу, трудно согласовать совместные действия в пользу мира в Сирии и в других регионах земли. ...Опять обращаюсь ко всем политическим лидерам, чтобы победили справедливость и мир", - сказал глава Вселенской Церкви в воскресенье, 15 апреля, после молитвы "Царица неба" вместе с десятками тысяч паломников и набожных туристов, которые собрались на площади святого Петра в Ватикане.

В сообщении отмечается, что этот призыв Папа Франциск направляет ко всем людям доброй воли, а, в частности, к политическим лидерам, на второй день после того, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция поразили некоторые военные объекты в Сирии, чтобы уничтожить вероятный запас химического оружия на территории страны.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля Британия, США и Франция нанесли высокоточные ракетные удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Главными целями коалиции стали научно-исследовательский центр в Дамаске, который связывают с производством химического оружия, а также два склада химического оружия в провинции Хомс.

8 апреля на контролируемый повстанцами город Дума в Восточной Гуте была осуществлена химатака, вследствие которой погибли по меньшей мере 70 человек, пострадали более 1000.