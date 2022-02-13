Папа Римський провів безмовну молитву за мир в Україні

Папа Римський Франциск у неділю провів безмовну молитву за Україну разом з тисячами вірян, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

"Новини з України дуже тривожні", - сказав очільник Католицької церкви тисячам вірян на площі Святого Петра у Ватикані.

"Я довіряю усі зусилля з досягнення миру заступництву Діви Марії та сумлінню відповідальних політиків", - додав понтифік.

Раніше папа Франциск заявив, що "війна є безумством", та висловив надію, що конфлікт між Україною та РФ можна залагодити дипломатичним шляхом.

26 січня 2022 р. на заклик папи Франциска у різних країнах світу відбулася молитва за мир. Папа Франциск проголосив спеціальний день молитви, пов'язаний зі зростанням напруженості навколо кордонів України. Святіший Отець особисто того дня очолив таку молитву.

Як повідомляв Укрінформ, у храмі Святого Георгія у Вселенському Патріархаті за благословіння та особистої участі Його Всесвятості Патріарха Варфоломія відбулася літургія та молитва за мир в Україні.

Участь у богослужінні та молитві за мир в Україні взяли українські дипломати, представники дипломатичних установ Польщі, Молдови, Чехії, Румунії, Словаччини, Хорватії, Греції, що діють в Стамбулі, та представники української та кримськотатарської громад, вихованці українських суботніх шкіл.



