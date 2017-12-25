Папа Римский в Рождество призвал милосердно относиться к беженцам

Папа Римский Франциск во время традиционной рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане призвал людей не забывать о тяжелом положении миллионов беженцев, которым пришлось покинуть родину.

Глава католической церкви сравнил судьбы вынужденных мигрантов с библейскими Марией и Иосифом, которые проделали сложный путь из Назарета в Вифлеем, чтобы зарегистрироваться в римском цензе.

По словам понтифика, многие беженцы бежали от государственных правителей, которые без труда проливают кровь невинных людей.

"Мы видим, как миллионы людей отправляются в путь не потому, что они сами того хотят, а по необходимости, оставляя позади своих близких", - цитирует Папу BBC.

Он также напомнил верующим, собравшимся на молебен в сочельник, что вера велит радушно принимать инородцев.

Папа Римский Франциск родился в Буэнос-Айресе в семье итальянских мигрантов. Защита прав беженцев и забота о них является одной из главных задач его папства.

Народная газета

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