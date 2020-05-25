Папа Римський вперше з березня прочитав молитву для віруючих на площі Святого Петра

Папа римський провів недільну молитву 24 травня в присутності віруючих вперше за час карантину в Італії та у Ватикані, що був викликаний коронавірусом SARS-CoV-2. Останнього разу понтифік благословляв католиків на площі Святого Петра 8 березня, з тих пір все спілкування з паствою проходило онлайн, передає УНН із посиланням на Vatican News.

Папа Франциск провів молитву в бібліотеці Апостольського палацу, як і під час карантинних обмежень, але потім вийшов на балкон для благословення. Віруючі вітали його оплесками. Вихід глави католицької церкви супроводжувався дзвоном з дзвіниці. Папа Римський нагадав про день пам'яті католицької церкви в Китаї і висловив солідарність з китайськими віруючими.

"Вперше після кількох місяців Святіший Отець благословляв не порожню площу", - прокоментували у пресслужбі Понтифіка.

На площу Святого Петра, яку відкрили для відвідування в минулий понеділок, було допущено близько 200 осіб, більшість були в масках і під час молитви віруючі на площі зберігали соціальне дистанціювання. Ряд карантинних обмежень в Італії були зняті 18 травня, серед них і заборона на проведення церковних служб.