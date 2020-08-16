Папа Римський закликав білорусів до діалогу

Папа Римський Франциск закликав білоруську владу до діалогу з протестувальниками.

Про це повідомляє DW.

Під час традиційної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 16 серпня, понтифік заявив, що уважно стежить за подіями в Білорусі після президентських виборів.

Він побажав миру білорусам і закликав сторони конфлікту до діалогу, відмови від застосування сили, а також поваги правосуддя і права.

"Я уважно стежу за ситуацією, що склалася в цій країні після виборів, і закликаю до діалогу, відмови від насильства і поваги справедливості та законності. Ввіряю всіх білорусів захисту Пресвятої Богородиці, Цариці світу", - заявив Папа.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.