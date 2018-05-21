Парагвай открыл посольство в Иерусалиме

Парагвай открыл своё посольство в Иерусалиме, переведя его из Тель-Авива.

Об этом сообщает Reuters.

"Парагвай открыл своё посольство в Иерусалиме в понедельник, став второй страной, которая следом за США приняла политически чувствительное решение (о переводе посольства - ред.) из Тель-Авива", - говорится в сообщении.

На церемонии инаугурации присутствовали президент Парагвая Орасио Картес и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Отмечается, что своё посольство в Иерусалиме на прошлой неделе уже открыли США и Гватемала.

Как сообщалось, 14 мая Соединенные Штаты Америки официально открыли своё посольство в городе Иерусалим. В тот же день на границе Сектора Газа тысячи палестинцев вышли с протестом против открытия посольства США в Иерусалиме. Израильская сторона применила силу.

В ходе протестов, по последним данным, погибли 60 палестинцев, несколько тысяч людей получили ранения и травмы.

Президент США Дональд Трамп в начале этого года объявил, что США признают разделенный Иерусалим столицей Израиля, отменив таким образом десятилетия политики США в этом отношении.

Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим был столицей их будущего государства. Израиль присоединил Восточный Иерусалим и объявил весь город своей столицей, этот шаг не признан международным сообществом.

Решение Трампа вызвало протесты, и 128 государств осудили его при голосовании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.