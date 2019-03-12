Парламент Британии повторно провалил соглашение Мэй по Brexit

Против соглашения с ЕС об условиях Brexit, которое предложила премьер- министр Великобритании Тереза Мэй, выступил 391 член парламента, за - 242.

Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства Мэй о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщает издание The Guardian. За соглашение, которое повторно внесла в парламент премьер-министр Тереза Мэй, проголосовали 242 депутата, против - 391.

Внесенные в соглашение изменения касались так называемого "запасного механизма" для ирландского границы и предусматривали создание специального арбитража по решению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией и подписание нового альтернативного соглашения до 2020 года, то есть до конца переходного периода.

Однако британские депутаты считают, что изменения не снимают всех рисков того, что Британия может слишком долго оставаться в рамках "запасного механизма", а значит находиться под юрисдикцией ЕС.

Как сообщал УНИАН, в январе Палата общин британского парламента проголосовала против соглашения о Brexit, которое предложило правительство Мэй, причем против выступили и многие однопартийцы премьера.

Теперь у Британии остается два варианта: выход из ЕС без соглашения или отсрочка Brexit после запланированной даты 29 марта.

Британский премьер Тереза Мэй считала, что большинство депутатов, которые голосовали против ее соглашения, поддержат ее, если ей удастся договориться с Брюсселем об изменениях, которые не позволят Великобритании оставаться привязанной к таможенным правилам ЕС на неопределенный срок.