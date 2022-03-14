Парламент Естонії закликав країни - члени ООН закрити небо над Україною

Парламент Естонії (Рійгікогу) 14 березня закликав країни - члени ООН закрити небо над Україною від авіаударів із боку російського окупанта. Про це повідомляють на сайті Рійгікогу.

Таке звернення підтримало 90 депутатів парламенту Естонії (до складу Рійгікогу входить 101 депутат).

"Рійгікогу висловлює підтримку захисникам і народу України у їхній боротьбі з Російською Федерацією, яка розв'язала злочинну війну, та закликає надати Україні всебічну підтримку у війні за збереження своїх свобод, суверенітету та територіальної цілісності, - ідеться у повідомленні. - Рійгікогу звертається до держав - членів ООН, щоб вони негайно вжили заходів щодо встановлення забороненої для польотів зони, щоб уникнути масових жертв серед цивільного населення України".

Це "перше рішення парламенту країни, що входить у ЄС і НАТО", зазначив у Facebook голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Спікер парламенту України подякував голові та депутатам Рійгікогу за це рішення - "за сміливість та відданість Україні".

"Першим бути складно, відповідально та почесно... Це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. Адже парламентарі - це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій по встановленню миру та закриття неба над Україною", - наголосив Стефанчук.