Парламент Ирака проголосовал за запрет въезда в страну для граждан США

Багдад, 30 января 2017, 18:09 - REGNUM Парламент Ирака проголосовал за ответные меры на изменения в иммиграционной политике США, временно запретивших въезд в страну для граждан Ирака и еще шести мусульманских стран, сообщает телеканал Al Sumaria.

Депутаты иракского парламента проголосовали за соблюдение принципа взаимности и за принятие ответных шагов.

Кроме того, иракский парламент призвал ООН и Лигу арабских государств соответствующим образом отреагировать на действия Вашингтона.

Напомним, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов". Закон на 90 дней запрещает въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали.

Новый миграционный закон также запрещает и прием беженцев из Сирии на территории США на неопределенный срок.

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