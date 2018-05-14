Парламент Каталонии избрал нового главу правительства

Парламент Каталонии со второй попытки избрал кандидата от партии Junts per Catalunya Кима Торру главой регионального правительства

Об этом сообщает издание El Pais.

За кандидатуру Торри проголосовали 66 депутатов регионального парламента, против высказались 65 депутатов, еще четыре воздержались.

Ким Торра после завершения аплодисментов поблагодарил своих однопартийцев и союзников из партии ERC и пообещал вместе "строить Каталонскую республику".

"Напоследок хочу поблагодарить каталонский народ словами, которые много значат для меня на протяжении всей карьеры: да здравствует свободная Каталония" - заявил он.

Напомним, парламент Каталонии не утвердил кандидатуру Кима Торра на пост руководителя каталонского правительства в первом раунде голосования.

Для победы во втором раунде Торри достаточно было набрать простое большинство голосов.