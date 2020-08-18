Парламент Литви відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі

Сейм Литви на позачерговій сесії ухвалив резолюцію, у якій закликає не визнавати результатів виборів президента Білорусі і запровадити санкції щодо посадових осіб цієї країни.

Про це повідомив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус.

"Сьогодні парламент одноголосно прийняв резолюцію про відмову визнати результати виборів у Білорусі і О. Лукашенка законним президентом, закликав до вільних і демократичних виборів і введення санкцій проти осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів і немислимі жорстокості", - написав Лінкявічус у Twitter.

Згідно з резолюцією, санкції передбачають заборону на в'їзд і заморожування коштів.

Депутати закликали припинити надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів, відпустити всіх затриманих представників опозиції і громадянського суспільства, забезпечити реалізацію прав і свобод в Білорусі, передає Delfi.

"Ми підтримуємо вибір білоруського народу, не визнаємо результати виборів 9 серпня, ми не вважаємо Олександра Лукашенка законним керівником Республіки Білорусь, ми вимагаємо нових, прозорих, відповідних демократичним процедурам парламентських і президентських виборів, ми пропонуємо ініціювати посередницьку місію, ми закликаємо ввести персональні санкції щодо всіх, хто фальсифікував ці вибори, і всіх, хто несе відповідальність за порушення прав людини", - заявив депутат Жигімантас Павільоніс, представляючи резолюцію.

Також у резолюції пропонується виділити допомогу неурядовим організаціям Білорусі, скликати надзвичайне засідання лідерів ЄС для обговорення ситуації в Білорусі, включаючи питання про ембарго електроенергії з БелАЕС.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За офіційними даними ЦВК, президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Три людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країна не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь. З аналогічною заявою виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.

Раніше повідомляли, що Канада не визнає офіційних результатів президентських виборів у Білорусі і закликає провести нові.

У МЗС Фінляндії заявили, що Білорусь повинна самостійно врегулювати ситуацію в країні.

