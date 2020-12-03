Парламент Молдови урізав повноваження президента

Парламент Молдови забрав у новообраного президента країни Майї Санду Службу інформації та безпеки.

Як повідомляє Newsmaker, 3 грудня депутати проголосували за те, аби передати контроль за цією спецслужбою парламенту, який буде призначати її керівника. Авторами цього закону виступили депутати від правлячого блоку соціалістів чинного президента Ігоря Додона, який програв вибори Майї Санду. Проти скандального закону виступила партії Санду та Ренато Усатого.

Сама Санду назвала ініціативу парламенту урізати повноваження президента держпереворотом.

Нагадаємо, 1 листопада у Республіці Молдова відбулися чергові президентські вибори. За результатами другого туру 15 листопада, лідера партії "Дія та солідарність" Майю Санду підтримали 57,75%, а чинного президента Ігоря Додона - 42,25% виборців.

20 листопада ЦВК Молдови оголосила Майю Санду переможцем виборів президента. Інавгурація запланована на 24 січня.

Санду виступає за відставку чинного уряду та підтримує ідею дострокових парламентських виборів. Вона також буде вимагати виведення групи російських військ з Придністров'я.

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