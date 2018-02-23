Парламент Нидерландов отменил закон, который блокировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашении об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщает NOS, передает "ЕП".

За отмену этого закона проголосовало 76 депутатов из коалиционных фракций. Против было 69 оппозиционных депутатов.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента). Здесь тоже правительственные партии имеют сильное большинство.

С июля 2015 года граждане Нидерландов имеют право требовать проведения консультативного референдума по любым принятым законам, если в поддержку плебисцита будет собрано 300 тысяч подписей.

Через неделю после вступления в силу нового закона о референдуме Сенат Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. В течение трех месяцев голландцы собрали необходимое количество подписей для проведения референдума по Соглашению с Украиной.

Напомним, Нидерланды передали грамоту о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Брюссель.

13 июня Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.