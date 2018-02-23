Парламент Нидерландов проголосовал за признание геноцида армян

Нижняя палата Парламента Нидерландов в четверг, 22 февраля, проголосовала за признание факта геноцида армян в Османской империи в начале 20 века.

Решение поддержали все три основные парламентские политические силы: за соответствующую резолюцию голоса отдали 142 депутата, трое проголосовали против.

Такой шаг прогнозируемо приведет к очередному витку обострения отношений с Турцией, так как Анкара категорически отрицает факт геноцида.

Дипломатический скандал между Нидерландами и Турцией уже разгорался в марте прошлого года, когда турецких чиновников не впустили на территорию Королевства для проведения политической агитации среди своих сограждан накануне конституционного референдума.

Физическое уничтожение и депортации армян в Османской империи в 1915-1916 годах привело к гибели как минимум 1 миллиона человек.

Кроме Армении геноцидом эти события признали еще около 30 государств, а также 48 из 50 штатов США, отдельные штаты Австралии и Бразилии, регионы Испании, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия.

Резолюции, осуждающие геноцид армян неоднократно принимали Совет Европы и Европейский парламент.

Украина геноцид армян не отрицает, но Верховная Рада не принимала резолюций по этому вопросу, чтобы не усложнять отношения с Турцией.

Турция и Азербайджан категорически отрицают геноцид армян и других христианских народов Османской империи. Официально Анкара признает, что против гражданского населения совершались преступления, утверждая, что они не были геноцидом.

В частности, в ответ на голосование Бундестага за резолюцию о геноциде армян в июне 2016 года Анкара отозвала из Берлина своего посла. Годом ранее Турция аналогично отреагировала на признание геноцида армян Австрией.

По материалам: Интерфакс-Украина