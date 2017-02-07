Парламент Шотландии подавляющим большинством голосов

В парламенте Шотландии прошло голосование по вопросу предложенного премьером Великобритании Терезой Мэй плана по выходу страны из ЕС.

Большинством голосов Шотландия проголосовала против Brexit. Об этом сообщает UK.Reuters.

"Это (голосование) является проверкой того, прислушаются ли к голосу Шотландии, обратят ли внимание на наши желания в рамках этого процесса", - заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен перед голосованием.

Как отмечают СМИ, это голосование имело чисто символический характер. Но во время него 90 депутатов проголосовали против, и 34 - за Brexit. Тем не менее, серьезный юридических последствий у этого не будет.

В правительстве Шотландии заявляют, что британское правительство не выполняет свое обещание рассмотреть шотландские предложения по Brexit.

"До сих пор правительство Великобритании не предложило никакого компромисса в ответ, оно даже не рассматривало наши предложения", - сказал министр Шотландии Майкл Рассел, который ведет переговоры с правительством Британии по Brexit.

Как известно во время референдума касательно Brexit, большинство избирателей в Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Напомним, "Белую книгу" - окончательный вариант документа, разъясняющего политику правительства по определенному вопросу - ранее обещала опубликовать премьер-министр страны Тереза Мэй.

Также ранее сообщалось, что правительство Великобритании тайно приняло план "серого" Brexit, который должен помочь стране избежать негативных последствий выхода из Евросоюза.

Напомним, слово "брексит" записали в Оксфордский словарь.