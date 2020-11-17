Парламент Туреччини схвалив відправку військових в Азербайджан

Парламент Туреччини схвалив відправку військових в АзербайджанРамки турецької місії, її чисельність і терміни дії визначатимуться президентом Ердоганом.

Депутати парламенту Туреччини схвалили пропозицію президента країни Реджепа Таїпа Ердогана про відправку турецьких військових в Азербайджан.

Про це повідомляє Анадолу у вівторок, 17 листопада.

Проект указу за підписом глави держави був представлений на затвердження законодавчого органу в минулий понеділок. У тексті документа привертається увага до умов спільної заяви щодо Нагірного Карабаху, а також вимоги офіційного Баку щодо формування спільного центру Туреччини і РФ з моніторингу за режимом припинення вогню.

"Місце спільного центру буде визначено Азербайджаном. У центрі діятимуть військовослужбовці, а за необхідності цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі в світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено і в відповідних резолюціях РБ ООН і ОБСЄ. Відправка військових до Азербайджану також відповідає національним інтересам Туреччини", - йдеться в тексті документа.

Рамки місії, чисельність персоналу і терміни дії будуть визначатися Адміністрацією президента Туреччини.

У відповідність до статті 92-ї Конституції Туреччини, термін дії місії визначено одним роком.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив про розбіжності Росії і Туреччини щодо Карабаху і різні точки зору на способи врегулювання цього конфлікту.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що турецькі спостерігачі будуть обмежені в мобільності на території Нагірного Карабаху.

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