Парламент Турции одобрил предоставление президенту широких полномочий

Турецкие законодатели в ночь на пятницу одобрили изменения в рамках конституционной реформы, предложенной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и правящей Партией справедливости и развития, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .

Ключевые положения утвержденных изменений устанавливают контрольную роль парламента, позволяют президенту быть членом политической партии и усилят исполнительную власть главы государства.

Оппозиционные партии утверждают, что принятые изменения приведут к авторитаризму.

В соответствии с утвержденными изменениями, президент будет иметь возможность выдавать исполнительные распоряжения и находиться на посту не более двух пятилетних сроков. В целом изменения содержат 18 новых статей, еще четыре статьи были одобрены в предыдущие дни.

Ведущий депутат от правящей партии 12 января указал, что если парламент не проголосует за изменения, партия будет требовать досрочных выборов в законодательные органы.

Напомним, 30 декабря специальная комиссия парламента Турции одобрила проект конституционной реформы , которая предусматривает переход на президентскую форму правления.