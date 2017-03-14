Парламент Великобритании наделил Т.Мэй полномочиями запуска процедуры Brexit

Парламент Великобритании наделил премьер-министра страны Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру по выходу страны из состава Европейского союза, приняв соответствующий законопроект, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что палата лордов, верхняя палата парламента, не стала повторно вносить поправки в правительственный законопроект, таким образом, поставив точку в законодательном процессе, который длился больше месяца.

Ранее сообщалось, что Палата общин отклонила внесенные палатой лордов поправки к законопроекту о Brexit.

Текст законопроекта был утвержден обеими палатами британского парламента и теперь поступит на подпись королеве Елизавете II. После этого он приобретет статус закона, а премьер-министр получит право запустить процедуру Brexit официально.

Как сообщал УНН, в Шотландии призвали провести голосование по новому референдума о независимости.