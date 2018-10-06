Парламентські вибори у Латвії: лідирує проросійська партія

Результати екзит-полів виводять партію "Злагода" у лідери на виборах до парламенту Латвії. За проросійську партію латвійці віддали 19,4% голосів.

Про це повідомляє телеканал LTV Panorama у Twitter.

Так, за партію "Для розвитку - за!" свої голоси віддали 13,4% жителів Латвії. Національне об'єднання "Усе для Латвії!" отримало 12,6% голосів. За нову консервативну партію голоси віддали 12,4% виборців. На п'ятому місці - партія "Кому належить держава" із показником 11,5%.

Політсила теперішнього прем'єр-міністра Латвії "Партія зелених та селян" отримала шосте місце та результат 9,7%. Остання партія, яка, швидше за все, потрапить до Сейму - права "Нова єдність" із 6,9%. Всі інші не долають 5% прохідний бар'єр.

Латвійське національне інформагентство LETA повідомляло, що дільниці для голосування у країні будуть відкриті до 20.00 за місцевим часом. Як уточнює агентство, у виборах беруть участь 16 партій і партійних об'єднань.

Альтернативний екзит-пол, проведене порталом Delfi спільно із Латвійським університетом, дає "Злагоді" нижчі результати та 4 місце. Однак автори цього опитування визнають, що їх дані можуть бути помилковими через відмову російськомовних виборців відповідати на запитання, поставлені латиською мовою.

Додамо, що Латвія є членом Європейського союзу та НАТО і межує з Росією. Меншина етнічних росіян там становить 25%.

Veletaju aptauja pie 13.Saeimas velesanu iecirkniem liecina, ka lielako veletaju atbalstu varetu but guvusi partija @SaskanaOnline, @AttistibaiPar un @VL_TBLNNK. #Velesanas2018 pic.twitter.com/mhAmGNcAz7 - LTV Panorama (@ltvpanorama) 6 жовтня 2018 р.

До слова, проросійська партія "Злагода" у Латвії може прийти до влади вперше. За даними попереднього опитування вона отримала 15% підтримки виборців.