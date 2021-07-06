Парламентська Асамблея ОБСЄ попри спротив РФ прийняла ініційовану Україною резолюцію

Попри шалений спротив російської делегації та делегацій країн, які знаходяться під впливом Росії, Парламентська Асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію, яка була ініційована Україною.

Про це повідомив голова делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв у Facebook.

"Документ суворо засуджує триваючу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, і військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях. Резолюція також засуджує намагання Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську потоку та Азовське море", - говориться у повідомленні.

Крім того, резолюція засуджує порушення прав людини в окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, а також триваючу небезпечну мілітарізацію окупованого Криму і незаконну російську паспортизацію українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Прийнявши резолюцію України, ПА ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії - саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави- агресора і держави-окупанта - негайно звільнити окуповані українські території, і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства.

"Треба відзначити потужну і одностайну підтримку української резолюції делегаціями всіх країн Заходу, але також і багатьох інших країн, які послідовно підтримують Україну. Попри відвертий шантаж Росії, яка погрожувала у разі підтримки української резолюції вийти з складу ПА ОБСЄ, делегації країн-симпатиків України, так само як і керівництво Парламентської Асамблеї, проявили стійкість і єдність", - написав Потураєв.

Тому ПА ОБСЄ підтримала українську резолюцію, а також резолюцію США, яка засуджує зростання ненависті і насильства у світі, і робить окремий фокус на подіях і ситуаціі у Білорусі, а також резолюцію Нідерландів, яка повністю спрямована на засудження злочинів режиму самопроголошеного президента Лукашенко проти власних громадян.

Тож російській і білоруській делагаціі довелося покинути засідання ПА ОБСЄ.

Новим президентом ПА ОБСЄ була обрана депутатка парламенту Швеції Маргарета Цедерфельд, яка є послідовним критиком російської неоімперськоі політики у країнах колишнього СРСР та агресії Росії проти Грузії і України.

Раніше українська делегація в Парламентській Асамблеї ОБСЄ звернула увагу представників інших країн до факту прославлення Гітлера провідним російським пропагандистом Володимиром Соловйовим. По матерiалам: Микита Потураєв / Facebook /