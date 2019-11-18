Парламентские выборы в Беларуси завершились

В воскресенье, 17 ноября, в Беларуси завершилось голосование по выборам в палату представителей, сообщает БелТА.

Голосование окончилось в 20:00 по местному времени, предполагается, что предварительные итоги голосования станут известны ночью.

Глава ЦИК страны Лидия Ермошина сообщила, что по данным на 18:00 в голосовании приняли участие более 70% граждан.

Голосование было признано состоявшимся практически во всех избирательных округах, за исключением центра Гродно.

Наиболее высокая явка была зафиксирована в Могилевской области (более 77%). Меньше всего жителей на участки для голосования пришли в Минске (58,76%). Более 35% проголосовали досрочно.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2020 году, сообщает БелТА 17 ноября.