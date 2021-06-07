Партія Меркель перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт

На виборах до земельного парламенту у федеральній землі Саксонія - Ангальт здобуває перемогу, за даними екзитполів, партія канцлерки Меркель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

"За попередніми даними, Християнсько-демократичний союз (ХДС) набирає найбільшу підтримку на виборах до земельного парламенту у Саксонії-Ангальт, що відбулися у неділю, 6 червня. За прогнозами ARD і ZDF, партія прем'єр-міністра цієї федеральної землі Райнера Газелоффа (Reiner Haseloff) здобуває 35 - 36 відсотків голосів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на другому місці опиняються правопопулісти з партії "Альтернатива для Німеччини " (АдН), однак вони мають гірший результат, ніж показували останні соцопитування. АдН отримує між 22,5 і 23,5 відсотка голосів.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - від 8 до 8,5 відсотка голосів. Ліва партія, за прогнозами, одержує 11 відсотків, Зелені - 6,5 відсотка, Вільна демократична партія (ВДП) - 6,5 відсотка.

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При владі у землі Саксонія-Ангальт з 2016 року перебуває коаліція у складі ХДС, СДПН і Зелених.

Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми земельними виборами перед вересневими виборами до Бундестагу.