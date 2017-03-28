Партия экс-премьера Болгарии победила пророссийского соперника (Bloomberg)

Бывший премьер-министр Бойко Борисов выиграл досрочные выборы в Болгарии, третьи за пять лет, теперь его партия «Герб» намерена сформировать правоцентристскую коалицию и поддерживать проевропейский путь черноморского государства.

При подсчете 99% голосов, «Герб» получил 33%, а более пророссийские социалисты, преемники Коммунистической партии, 27%, сообщила Центральная избирательная комиссия в понедельник в столице Софии. На третьем месте — «Объединенные патриоты», националистическая группа, которая является наиболее вероятным партнером для альянса с партией «Герб», получила 9,1%.

Болгария с населением 7,2 миллиона человек, является членом Европейского союза и НАТО. Страна стремится положить конец политическим потрясениям, которые стали причиной череды выборов и сдерживали экономику. Хотя «Герб» и социалисты во время кампании призывали к восстановлению деловых связей с Россией, Борисов не присоединился к призывам своего соперника, наложить вето на санкции блока против правительства Владимира Путина. Он вряд ли сильно отклонится от своего прошлого курса во внешней политике и экономике.

«Безусловно, слабое большинство можно сформировать и между двумя партиями, в противовес трех- или даже четырехпартийной коалиции, предложенной опросами», — говорит Чиприан Даскалу, главный экономист по Балканскому региону в ING Bank NV. Партия «Герб» менее радикальна в вопросе изменения позиции Болгарии по отношению к России. Она, вероятно, умерит националистические склонности «Объединенных патриотов» и, возможно, будет настаивать на налогово-бюджетной дисциплине, «несмотря на электоральные обещания всех сторон о поддержании роста».

Победа партии «Герб» снизила доходность болгарских облигаций, выраженных в евро, со сроком выплаты в сентябре 2024 года, почти на четыре базисных пункта до 1,502 процента по состоянию на 11:54 в Софии, свидетельствуют данные Bloomberg. Это превысило 2% в ноябре, когда Борисов ушел в отставку после поражения своего кандидата в борьбе с дружелюбно настроенным к России социалистом, на президентских выборах в ноябре. Это и стало причиной новых выборов в воскресенье.

«Результат категоричен — он вновь подтверждает, что „Герб" должна быть ведущей партией в будущем правительстве», — сказал 57-летний Борисов, бывший телохранитель. «У нас должно быть стабильное правительство и стабильная оппозиция».

«Герб» отделилась от социалистов в преддверии голосования и, возможно, ей помогла также жесткая позиция Борисова по отношению к соседней Турции. «Объединенные патриоты» усугубили напряженность, заблокировав пункты пересечения границ из-за заявлений, что Турция планировала привезти болгарских экспатриантов, чтобы поддержать партию, связанную с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Две другие партии также преодолели 4-процентный барьер входа в парламент: «Движение за права и свободы», представляющее этнических турок Болгарии, которые составляют 8% населения, и «Воля», партия бизнесмена Весселина Марешки. Коалиционные переговоры начнутся после оглашения официальных результатов выборов на этой неделе.

В прошлом году экономика Болгарии выросла на 3,4%, хотя она отстает от соседней Румынии, еще одного государства, которое присоединилось в 2007 году. Уровень коррупции в Болгарии Transparency International признала самым высоким в блоке. «Герб» хочет сохранить 10-процентную фиксированную ставку подоходного налога и сбалансированную фискальную политику в беднейшей стране ЕС.

«Болгары делают ставку на сохранение проевропейского направления страны и не разделяют полностью политику социалистов в вопросе перемен», — сказала по телефону Геновева Петрова, исполнительный директор центра проведения опросов Alpha Research.

Слав Оков