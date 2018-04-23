ПАСЕ отказала Украине и Великобритании в проведении срочных дебатов

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказало удовлетворить запрос делегаций Великобритании, Украины и нескольких других государств о проведении срочных дебатов из-за отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, проведения незаконных выборов президента России в оккупированном Крыму и прочее.

Об этом 23 апреля сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

"Бюро ПАСЕ голосами левых и социалистов отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании, Украины и других. Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ с фактами взяточничества и откровенного лоббізму, обнародованным вчера, где в негативном контексте упоминается много депутатов из Западной Европы и ни один украинец", - написал Арьев в Facebook.

Он добавил, что, очевидно, даже коррупционный скандал не помог некоторым членам ПАСЕ отказаться от пророссийской позиции и вернуться к принципам, которые положены в основу Совета Европы.

Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта - в день четвертой годовщины оккупации Крыма Россией. Их победителем традиционно объявили Владимира Путина, который стал президентом в четвертый раз с рекордными 76% голосов.

Европейский союз не признает результаты голосования на оккупированном полуострове. Не признает их и Украина: президент Петр Порошенко назвал "официальные" результаты откровенной фальсификацией, а сами "выборы" президента РФ во временно оккупированном Крыму - очередным грубым нарушением Россией международного права.