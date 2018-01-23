ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Донбассе

В ПАСЕ приняли резолюцию по результатам доклада "Гуманитарные последствия войны в Украине".

Документ поддержали 50 депутатов, "против" было 7 голосов, ни один не воздержался, сообщает корреспондент Укринформа.

Резолюция содержит призыв к государствам-членам Совета Европы приложить максимум усилий для прекращения конфликта на Донбассе, к РФ - прекратить агрессию против Украины, финансирование незаконных воинских формирований "ДНР" и "ЛНР", обеспечить соблюдение прав человека в аннексированном Крыму, прекратить заселение Крыма россиянами и выселение с полуострова представителей других национальностей.

"Мы очень довольны результатом. Безусловно, резолюция соответствует реальной ситуации в Украине. Данный документ констатирует гуманитарную катастрофу, произошедшую вследствие войны", - сказал в комментарии Укринформу член украинской делегации - народный депутат Алексей Гончаренко.

Он также заметил, что была принята очень важная поправка, касавшаяся формулировки об источнике агрессии.

"В тексте проекта резолюции было указано, что эта резолюция - о гуманитарной ситуации, сложившейся вследствие войны на востоке Украины, а в результате правки, которую внесла украинская делегация и которая была принята, теперь другая формулировка - последствия продолжающейся войны России против Украины", - подчеркнул Гончаренко. Читайте также: Порошенко рассказал генсеку НАТО о ситуации на Донбассе

Он подчеркнул, что "фактически один из основных международных институтов признал, что это война России против Украины, которая происходит на нашей территории".

"Это то, что знают все украинцы, и мы это понимаем. Это то, с чем борется пророссийское лобби во всем мире, и это решение будет нам очень полезно, украинская дипломатия сможет его использовать", - считает Гончаренко.

Кроме того, в резолюции содержится рекомендация о создании программы ссуд для обеспечения жильем переселенцев, проведении международной конференции для увеличения фондов на реализацию плана гуманитарной помощи, рекомендации украинскому правительству по адаптации законодательства, поддержке населения, пострадавшего вследствие конфликта на Востоке.