ПАСЕ приняла резолюцию о процедуре отставки президента Аграмунта

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по процедуре отставки действующего президента Педро Аграмунта.

Всего в голосовании приняло участие 197 членов ПАСЕ, из которых 154 поддержали внесение изменений в регламент ассамблеи.

Как передает корреспондент УНИАН, голосование состоялось после дебатов, которым предшествовало выступление докладчика по вопросу внесения изменений в регламент ПАСЕ, депутата от Швейцарии, социалиста Лилиан Мори Паскер.

Всего в голосовании приняли участие 197 членов ПАСЕ, из которых 154 поддержали внесение изменений в регламент ассамблеи. В то же время, 30 членов проголосовали против и 13 воздержались.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.

Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

Кроме того, 2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции относительно возможности импичмента президента и вице-президента Ассамблеи.