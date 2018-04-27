ПАСЕ приняла резолюцию по противодействию гибридной войне

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по противодействию гибридной войне.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.

"Опять успех в ПАСЕ - принята резолюция по докладу о противодействии гибридной войне. Ассамблея сослалась на действия России против Украины и призвала противодействовать всем проявлениям гибридной войны, в том числе ликвидировать юридические пробелы и координировать усилия в противодействия этому новому явлению, - отметил Арьев.

"Это уже вторая за неделю резолюция, из тех что я готовил, направленная на борьбу с информационными атаками источников гибридных войн, главным из которых является Россия. В ней, кроме обеспокоенности, вполне конкретные обращения, - написал он.

Арьев добавил, что призывы к Москве безрезультатны. А новая резолюция направлена на "объединения усилия здоровой части мира для лечения от информационной инфекции российского производства".

Как сообщалось, накануне ПАСЕ заявила о "российской войне против Украины" и призвала Россию прекратить поставлять оружие, боеприпасы и военных на восток Украины.

Ранее ПАСЕ признала оккупацию части Донбасса Россией.