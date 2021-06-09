Пашинян готовий обміняти свого сина на вірменських військовополонених в Азербайджані

В.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян висловив готовність обміняти свого сина на всіх полонених, які перебувають в Азербайджані.

Раніше у вівторок екс-президент Вірменії, керівник Республіканської партії Серж Саргсян, яка в складі передвиборчого блоку "Маю честь" бере участь у дострокових виборах до парламенту Вірменії, заявив, що Пашиняну варто було б обміняти свого сина Ашота Пашиняна на вірменських полонених, а не заявляти, що вони зачекають ще пару місяців.

"Кажу Алієву офіційно - пропоную сина в обмін на всіх полонених", - сказав Пашинян на зустрічі з жителями міста Апаран Арагацотнської області Вірменії.

Так він відреагував на висловлювання екс-президента Вірменії.

Він наголосив, що це не емоційна заява.

Зі свого боку син Пашиняна на своїй сторінці в Facebook заявив, що "готовий відправитися в Азербайджан у статусі заручника або в будь-якому іншому статусі з умовою повернення військовополонених".

"Завжди був готовий і готовий зараз", - зазначив Ашот Пашинян.