Пашинян заявив, що бойові дії в Нагірному Карабасі повністю не зупинилися

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що, незважаючи на домовленості про припинення вогню, військові дії в Нагірному Карабасі поки повністю не зупинилися.

Про це він заявив в своєму відеозверненні в Facebook.

За його словами, в Єревані сподіваються, що найближчим часом військове протистояння припинитися.

Раніше Нікол Пашинян заявив, що іншого виходу, крім як підписати заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі з Росією і Азербайджаном, у нього не було.

Як відомо, Росія, Азербайджан і Вірменія домовилися про розміщення російських миротворців в Нагірному Карабасі.